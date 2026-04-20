حوادث صادمة حول العالم.. شغب ملاعب وجرائم مأساوية

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث والوقائع الصادمة في عدة دول حول العالم، ففي باراغواي، أُلغيت قمة كروية مرتقبة بعد اشتباكات دامية في المدرجات، بينما هزّت جريمة مروعة محافظة قنا في مصر بعد مقتل رضيع على يد والدته وفي الهند، أدى انفجار هائل داخل مصنع للألعاب النارية إلى سقوط عشرات الضحايا، في حين تحولت فعاليات رياضية في الأرجنتين إلى مأساة بعد حادث مميت أصاب متفرجين، كما شهدت عدة دول حوادث أخرى مؤلمة، من بينها العثور على جثمان طفل في نهر بحلب، وحادث سير أودى بحياة مسؤولين في المكسيك، واصطدام حافلة بسوبر ماركت في النمسا.

اشتباكات عنيفة في المدرجات تُلغي “كلاسيكو باراغواي” بين أوليمبيا وسيرو بورتينيو

شهدت مباراة “الكلاسيكو” في باراغواي بين فريقي أوليمبيا وضيفه سيرو بورتينيو، فجر الاثنين، أحداث شغب عنيفة أدت إلى إلغاء اللقاء رسميًا ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة دوري “أبيرتورا” 2026.

وأقيمت المباراة على ملعب “ديفينسوريس ديل تشاكو”، قبل أن تتوقف بعد مرور نحو نصف ساعة فقط من انطلاقها، إثر اندلاع اشتباكات في المدرجات بين بعض مشجعي سيرو بورتينيو وعناصر الشرطة الوطنية.

وتصاعدت الأحداث بسرعة داخل الملعب، ما دفع طاقم التحكيم إلى اتخاذ قرار تعليق المباراة، قبل أن يتم إعلان إلغائها بشكل نهائي، نتيجة غياب الضمانات الأمنية اللازمة لاستكمالها.

وأظهرت مقاطع مصورة أحد عناصر قوات مكافحة الشغب وهو ملقى على المدرجات في حالة إعياء شديد، بينما حاول أحد زملائه وبعض المشجعين تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث.

وردت قوات الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى انتشار كثيف للغاز داخل أجزاء واسعة من الملعب، وتسبب في حالات اختناق طالت مشجعين بينهم عائلات وأطفال.

ومع اشتداد الفوضى، اضطر عدد كبير من الجماهير إلى اقتحام أرضية الملعب هربًا من آثار الغاز، في حين حاول بعض لاعبي سيرو بورتينيو مساعدة المتضررين عبر توفير المياه للتخفيف من حدة الاختناق.

وبحسب ما نقلته قناة “ABC Paraguay”، أسفرت المواجهات عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الشرطة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشرطة الوطنية، إلى جانب تسجيل إصابات بين مشجعي سيرو بورتينيو نتيجة الرصاص المطاطي واستنشاق الغاز المسيل للدموع، دون تحديد العدد النهائي للمصابين بين الجماهير، مع التأكيد على عدم تسجيل أي حالات وفاة.

وفي سياق متصل، أعلن مايكل سانشيز، مدير المسابقات في الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم، إيقاف المباراة بشكل نهائي، موضحًا أن ملف الواقعة سيُحال إلى المحكمة التأديبية، التي ستقرر مصير اللقاء بين استكماله خلف أبواب مغلقة أو فرض عقوبات انضباطية.

ومن جانبه، أعلن نادي أوليمبيا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة باعتباره فائزًا في المباراة، مشيرًا إلى أن التوقف جاء نتيجة أحداث جماهير الخصم، فيما أكد مجلس أمن الفعاليات الرياضية في باراغواي أنه سيطبق إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث داخل الملاعب.

مصر.. سيدة تنهي حياة رضيعها بطريقة مروعة انتقامًا من والده في قنا

شهدت محافظة قنا جنوبي مصر واقعة مأساوية داخل قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، بعدما لقي رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر مصرعه على يد والدته، في حادثة أثارت حالة من الصدمة داخل المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بوفاة الطفل “ريان.ه.ع”، لتنتقل على الفور قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفل هي من ارتكبت الجريمة، بعد أن سددت له طعنة نافذة في الرأس باستخدام سكين داخل منزل أسرتها، وذلك بدافع الانتقام من زوجها على خلفية خلافات أسرية مستمرة بينهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت قد تركت منزل الزوجية في محافظة سوهاج منذ نحو 4 أشهر، وانتقلت للإقامة لدى أسرتها في قنا، بعد تكرار مشادات وخلافات مع زوجها.

كما أشارت المعلومات الأمنية إلى أن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة، وحاولت إنهاء حياتها شنقًا قبل ارتكاب الجريمة، إلا أن محاولتها لم تنجح، لتتجه لاحقًا إلى إنهاء حياة طفلها الرضيع.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في قنا تحقيقاتها المكثفة للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهند: مقتل أكثر من 25 شخصاً في انفجار مروع بمصنع للألعاب النارية في تاميل نادو

أعلنت شرطة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، إثر انفجار قوي وقع داخل مصنع للألعاب النارية، كان بداخله نحو 40 عاملاً لحظة الحادث.

وذكرت التقارير أن الانفجار كان عنيفاً إلى درجة أنه دمّر عدداً كبيراً من مرافق الإنتاج داخل المصنع، وأدى إلى إصابات خطيرة بين عدد من العاملين الذين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث داخل الموقع، وسط مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجاً عن خلل في إجراءات السلامة داخل المصنع، فيما لم تُعلن السلطات بعد التفاصيل النهائية حول الأسباب.

وتُعد حوادث مصانع الألعاب النارية في الهند من الحوادث المتكررة، بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال العالية الحساسية، ما يثير بشكل مستمر مطالب بتشديد إجراءات السلامة الصناعية.

الأرجنتين: وفاة متفرج وإصابة آخر في حادث مروع خلال رالي أمريكا الجنوبية

تحوّل أحد سباقات رالي أمريكا الجنوبية في الأرجنتين إلى مأساة، بعدما أسفر حادث خطير عن وفاة متفرج وإصابة آخر، إثر فقدان أحد السائقين السيطرة على سيارته أثناء أحد المنعطفات السريعة.

ووفقاً للتقارير، وقع الحادث في منطقة كانت مخصصة جزئياً للجماهير، حيث انحرفت السيارة المشاركة عن مسارها واصطدمت بعدد من المتفرجين، ما أدى إلى وفاة أحدهم في موقع الحادث مباشرة، بينما نُقل شخص آخر إلى المستشفى مصاباً بجروح متفاوتة.

وأثار الحادث صدمة كبيرة بين الحضور والمنظمين، خاصة أنه وقع خلال مرحلة كانت تشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة المنظمة إيقاف السباق بشكل فوري، وفتح تحقيق عاجل بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات المنظمة للرالي، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك تقييم إجراءات السلامة ومدى التزام المتفرجين بالمناطق الآمنة.

من جانبهم، أعرب المنظمون والسائقون عن تعازيهم لأسرة الضحية، مؤكدين أن سلامة الجمهور يجب أن تبقى أولوية قصوى، مع الدعوة إلى مراجعة شاملة لإجراءات تنظيم مثل هذه الفعاليات لتفادي تكرار الحوادث المأساوية.

سوريا: العثور على جثمان طفل في نهر قويق بحلب بعد 20 ساعة من عمليات بحث مكثفة

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري عن العثور على جثمان طفل سقط في مجرى نهر قويق بمدينة حلب، وذلك بعد عملية بحث استمرت نحو 20 ساعة متواصلة.

وذكرت المصادر أن الطفل كان قد سقط في النهر أثناء اللعب بالقرب من ضفافه، ما استدعى تحرك فرق الإنقاذ فوراً، حيث شاركت في عمليات بحث واسعة شملت مجرى النهر والمناطق المحيطة به.

وأكد الدفاع المدني أن الفرق عملت على مدار الساعة رغم صعوبة الظروف الجغرافية وقوة التيارات المائية، مشيراً إلى استخدام معدات خاصة وخبرات ميدانية للمساعدة في عمليات البحث.

وقال أحد عناصر الإنقاذ إن العثور على الجثمان جاء بعد جهود طويلة ومتواصلة، دون توقف حتى تحديد موقعه.

مصرع مسؤولين أميركيين ومكسيكيين في حادث سير شمالي المكسيك

لقي مسؤولان أميركيان مصرعهما في حادث مروري وقع بولاية تشيواوا شمالي المكسيك، أثناء وجودهما ضمن مهام لدعم السلطات المحلية في جهود مكافحة عصابات المخدرات، بحسب ما أعلنت السفارة الأميركية في المكسيك.

وأفادت السلطات المحلية أن الحادث أسفر أيضاً عن وفاة مسؤولين مكسيكيين كانا في الموقع.

النمسا: حافلة كهربائية تصطدم بسوبر ماركت في سالزبورغ وتخلف قتيلاً وعدة مصابين

شهدت مدينة سالزبورغ في النمسا حادثاً خطيراً، بعدما اصطدمت حافلة كهربائية بشكل مباشر بواجهة زجاجية لأحد محلات السوبر ماركت في منطقة إتزلينغ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وذكرت السلطات المحلية أن فرق الإطفاء وصلت بسرعة إلى موقع الحادث باستخدام أربع عربات، وبمشاركة نحو 16 عنصراً، إلى جانب فرق من الصليب الأحمر والشرطة، حيث تم العمل على تأمين المصابين وفتح ممرات داخل المبنى، إضافة إلى محاولة سحب الحافلة من الموقع.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب انحراف الحافلة عن مسارها عند أحد الدوارات قبل اصطدامها بالمبنى، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن الحادث تسبب في أضرار مادية كبيرة داخل المتجر، وسط حالة من الاستنفار في الموقع.