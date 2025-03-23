عالي الأداء.. الكشف عن واحد من «أصغر» الحواسب

أعلنت شركة “Asusاسوز”، “عن جهاز +NUC 15 Pro الذي يعتبر من بين “أصغر الحواسب” عالية الأداء التي يمكن استعمالها في المكتب أو المنزل”.

وبحسب الشركة، “يتميز الحاسب بالهيكل الصغير الذي يأتي بأبعاد (42/112/144) ملم، والأداء المميز في معالجة البيانات، إذ حصل على معالجات Intel Arrow Lake-H التي أتت بـ 16 نواة، ترددها يصل إلى 5.4 غيغاهيرتز، ويدعم هذا الحاسب ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5-6400 بسعات تصل إلى 96 غيغابايت، كما حصل على أقراص تخزين داخلية PCIe 4.0 NVMe، سعاتها تتراوح ما بين 128 غيغابايت و2 تيرابايت”.

ووفق الشركة، “يعمل هذا الحاسب بنظام تشغيل Windows 11، وحصل على شرائح موديم للاتصال بشبكات Wi-Fi 7، كما حصل على منفذ LAN يؤمن اتصالات بشبكات الإنترنت بسرعة تصل إلى 2.5 غيغابايت/ثانية، وزوّد الجهاز بتقنيات Bluetooth 5.4، وحصلت واجهته الأمامية على منفذي USB 3.2 Gen 2، ومنفذ Type-C، أما وجهته الخلفية فجهّزت بمنفذي Type-C، ومنفذي HDMI 2.1، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ LAN، ومنفذ USB Type-A 3.0 ومنفذ “USB Type-A 2.0.