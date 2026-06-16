عامر الحمي.. قناص أواسط المدينة يتربع على عرش هدافي دوري طرابلس بأرقام استثنائية

يواصل المهاجم الواعد ونجم فئة الأواسط بنادي المدينة، عامر الحمي، خطف الأنظار في الملاعب الليبية بعد المستويات المذهلة والأرقام الهجومية الاستثنائية التي حققها خلال منافسات دوري طرابلس لفئة الأواسط، مؤكداً أنه أحد أبرز المواهب القادمة بقوة في سماء كرة القدم المحلية.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للمهاجم القناص، وهو من مواليد عام 2007م، فاعلية هجومية مرعبة أمام الشباك، حيث نجح في تسجيل 20 هدفاً وصناعة 6 أهداف أخرى لزملائه (6 أسيست)، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 26 مساهمة خلال ثماني عشرة مباراة رسمية خاضها فقط، وهي معدلات عالية تبرز القيمة الفنية الكبيرة للاعب داخل أرضية الملعب.

ويتميز الحمي بمواصفات المهاجم العصري المتكامل، حيث يجمع بين السرعة الفائقة والمهارة العالية، إلى جانب الشجاعة والهدوء والحسم أمام المرمى، وهي إمكانيات فنية فريدة جعلت منه المهاجم الأفضل في فئته السنية، ومحط أنظار المتابعين الذين يتوقعون له مستقبلاً كبيراً رفقة الفريق الأول بنادي المدينة والمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.