عامل يعثر على كنز بقيمة 3.3 مليون دولار

عثر عامل مناجم بسيط من تنزانيا يدعى، سانينيو لايزر، على حجرين كريمين من نوع “تنزانيت” النادر، ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين، وبذلك أصبح من أصحاب الملايين.

وحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن عامل المناجم “تنزانيت” عثر على حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا الواقعة شرق القارة الإفريقية، إذ يبلغ وزنهما 15 كيلوغراما، وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولار.

وصرح العامل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قائلا إنه “سينظم حفلا كبيرا بمناسبة حلم الملايين الذي تحقق”. والتي سيعينه على تربيه أبناء الـ30″.

وأضاف: وأريد بناء مركز تسوق، وأيضاً لن أنسي مساعدة مجتمعي، وسأقوم ببناء مدرسة قرب منزلي، مع العلم “أنا لست متعلما، وهناك الكثير من الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف تعليم أبنائهم”.

وذكرت متحدث باسم وزارة المناجم أن وزن القطعة الأولى من الحجارة الكريمة يبلغ 9.2 كيلوغرام فيما يبلغ وزن الثانية 5.1 كيلوغرام.

ويذكر أن “ما عثر لايزر عليه أكبر حجارة كريمة يجري اكتشافها منذ بداية أنشطة التعدين في المنطقة”.