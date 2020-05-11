عامل غاني في مصنع للأسماك أصاب 533 من زملائه بفيروس كورونا

قال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو إن عاملا في مصنع للأسماك في مدينة تيما المطلة على المحيط الأطلسي أصاب 533 عاملا آخر في المصنع بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في غانا تفشي الفيروس في ذلك المرفق الصناعي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال أكوفو-أدو إن “شخصا واحدا أصاب 533 شخصا”. ولم يذكر الرئيس تفاصيل بشأن كيفية انتشار المرض في المصنع أو ما إذا كانت اجراءات سلامة مطبقة هناك.

وأدت الحالات الجديدة إلى رفع إجمالي عدد الإصابات بغانا منذ تم الإبلاغ لأول مرة عن الجائحة في ذلك البلد في منتصف مارس/ آذار إلى 4700 حالة حتى مساء الأحد فيما يعد أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا.

وقال الرئيس إن 22 شخصا توفوا نتيجة أسباب لها صلة بكورنا في حين تعافى 494 شخصا.

وأعلن الرئيس تمديد حظر على التجمعات العامة حتى نهاية مايو/ أيار واستمرار إغلاق المدارس والجامعات.

وخفف الرئيس عزلا عاما لمدة ثلاثة أسابيع على مدينتي أكرا وكوماسي الرئيسيتين في 19 أبريل/ نيسان وسط مخاوف من تأثير العزل العام لفترة طويلة على الاقتصاد.

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