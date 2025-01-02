عام جديد وإنجاز جديد.. شركة «الخليج» تدشّن مطار «حقل مسلة» بعد صيانته وتطويره

دشن المهندس محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، مطار حقل مسلة النفطي، بعد انتهاء عملية صيانة وتطوير شملت كل أقسامه ومرافقه، ودعمه بالتجهيزات والمعدات الحديثة اللازمة لتشغيله، وفقاً للمواصفات المعتمدة من مصلحة الطيران المدني.

وأكد بن شتوان، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن “هذا المشروع جاء لتعزيز قدرة الشركة على التعامل مع العمليات في الحقل النفطي بشكل أكثر كفاءة، كما سيحسن من خدمات النقل الجوي بالمنطقة بشكل عام، وهو خطوة مهمة في مجال تطوير البنية التحتية لشركة الخليج العربي للنفط”.

وحضر حفل التدشين أعضاء لجنة الإدارة بالشركة ولفيف من مدراء الإدارات وممثلين عن الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والتطوير.

وتأتي عملية تطوير مطار حقل مسلة النفطي ضمن استراتيجية واسعة النطاق تتبعها المؤسسة الوطنية للنفط، للتنمية والتطوير وإعادة تأهيل البنى التحتية للمرافق التابعة للحقول والشركات النفطية.

عام جديد وإنجاز جديد .. الخليج تدشن مطار حقل مسلة بعد صيانته وتطويره دشن المهندس محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ٢ يناير ٢٠٢٥