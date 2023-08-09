عام 2023.. 30 ألف مهاجر غير نظامي يصلون إيطاليا عبر ليبيا

بلغ عدد المهاجرين النظاميين الذي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، 30 ألفًا و495 مهاجرًا قادمين من ليبيا عن طريق البحر.

ووصل مايزيد عن 30 ألف مهاجرًا غير نظامي إلى إيطاليا عن طريق البحر، من بداية العام حتى يوم يوم الإثنين الماضي، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن وزارة الداخلية الإيطالية، حيث شكّلت هذه الأعداد زيادة بنحو 3 آلاف شخص، و 25‎%‎ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الوكالة فإنّ 15 ألفًا و614 مهاجرًا منهم غادروا عن طريق المنطقة الشرقية التي تُسيطر عليها مليشيات حفتر، فيما بلغ عدد المهاجرين الذين انطلقوا من غرب البلاد 14 ألفًا و 849.