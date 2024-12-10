عام 2024 الأكثر سخونة والأشد حرارة في تاريخ الأرض

سجل شهر نوفمبر الماضي، رقما قياسيا جديدا، ما يجعل عام 2024، يصبح أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق والأشد حرارة في تاريخ الأرض، ويكون ثاني أحر نوفمبر، بعد نوفمبر 2023.

وذكرت خدمة مراقبة الغلاف الجوي كوبرنيكوس، وهي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تقدم تحليلات وتوقعات يومية بشأن الغلاف الجوي للأرض، أن “العام الماضي 20234 هو الأكثر حرارة على الإطلاق بسبب التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية بالإضافة إلى تأثيرات ظاهرة النينيو، ولكن بعد أن سجل هذا الصيف أعلى درجات حرارة على الإطلاق، كان العلماء يتوقعون أن يسجل عام 2024 أيضا رقما قياسيا جديدا للحرارة السنوية”.

وبحسب التقرير، “في نوفمبر من هذا العام، كان متوسط درجات الحرارة العالمية 14.10 درجة مئوية (57.38 درجة فهرنهايت). بينما كان متوسط درجات الحرارة العالمية في نفس الشهر من العام الماضي 14.98 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت)، وحتى نوفمبر، كانت درجة الحرارة العالمية هذا العام أعلى بـ 0.14 درجة مئوية (0.32 درجة فهرنهايت) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وأشار التقرير إلى أن “اتفاقية باريس لعام 2015 نصت على ضرورة الحد من الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية ليبقى أقل من 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت)، ويفضل أن يكون أقل من 1.5 درجة مئوية”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، قال العلماء، إن “السبب الرئيسي في تغير المناخ هو حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي”.

وأضافت سامنثا بورغس، نائب مدير كوبرنيكوس: “إن الأرقام القياسية الجديدة مروعة للناس والنظم البيئية”.