عام 2025.. الأسواق العالمية تشهد تحولات كبيرة بأسعار السلع الأساسية

شهد عام 2025 تحولات كبيرة في أسعار السلع العالمية، حيث ارتفعت بعض المعادن الثمينة بشكل غير مسبوق، بينما سجلت بعض المواد الغذائية تراجعات حادة، وفق بيانات من ICE Futures وCME Group وبورصة شنغهاي للمعادن، التي قامت وكالة نوفوستي بتحليلها.

وتصدر الفضة والبلاتين قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، حيث شهد سعر الفضة زيادة بلغت 2.4 ضعف، يليه البلاتين بارتفاع قدره 2.3 ضعف، بينما سجل البلاديوم زيادة بنسبة 1.85 ضعف. أما في مجال الطاقة، فارتفعت أسعار اليورانيوم بنسبة 11.5%، والغاز الطبيعي في السوق الأمريكية بنسبة 9.9%، وفحم الكوك في البورصات الصينية بنسبة 7.9%، في حين انخفضت أسعار أنواع الوقود الأخرى.

وفي قطاع المواد الغذائية، سجل لحم العجل أعلى ارتفاع بين اللحوم بنسبة 32%، وارتفع زيت فول الصويا بنسبة 22%، بينما شهدت المواشي الحية زيادة بنسبة 18.3%. أما بقية السلع الزراعية والمواد الغذائية تقريبًا، فقد شهدت تراجعًا في الأسعار، باستثناء قهوة أرابيكا وفول الصويا ولحم الخنزير قليل الدهن.

وسجل عصير البرتقال أكبر انخفاض في الأسعار خلال عام 2025، حيث تراجع بنحو 60% لدى التجار، بينما انخفضت أسعار حبوب الكاكاو في أسواق لندن بنسبة 54% وفي الولايات المتحدة بنسبة 46%.