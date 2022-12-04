«عباس»: الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي يتمادى كالسرطان

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ العدوان الإسرائيلي يُواجه من خلال توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية، والحراك على الصعيد الدولي.

جاء ذلك في كلمة مُسجّلة للرئيس عباس، تم بثّها خلال حفل تكريم الأكاديميين المناصرين للقضية الفلسطينية في دار بلدية رام الله، بالضفة الغربية.

وأوضح عباس أنّ الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيبقى صامد في أرضه ويقاوم ويوسّع نطاق المقاومة الشعبة السلمية ويتحرك على الصعيد الدولي، وأنّ هذا لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ووقف عدوانها، ولمحاسبتها على جرائمها وخرقها للقانون الدولي.

وأكّد عباس على أهمية القوة الناعمة في حماية الحق والعدل والسلام، ودعم المشروع الوطني الفلسطيني المتمسّك بالسلام العادل والشامل، وأنّ إسرائيل كل ساعة ترتكب اعتداءات وانتهاكات بحق الشعب والأرض والمقدسات.

وذكر عباس أنّ الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي يتمادى كالسرطان، والمستوطنون الإرهابيون يعيثون في الأرض فسادا، وأعمال القتل بيد جنود الاحتلال لا تتوقف فضلا عن احتجاز جثامين عشرات من الشهداء وهدم البيوت ومصادرة الأرض وخنق الاقتصاد واحتجاز الأموال.