«عباس» يعرب عن تعازيه لـ «المنفي» في ضحايا «دانيال»

تلقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، صباح اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا إعصار “دانيال” الذي ضرب مدن درنة والجبل الأخضر في ليبيا في الأيام الماضية.

وفقاً لما ورد بـ”المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” أكد الرئيس الفلسطيني عمق العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً دعمه وتأييده للشعب الليبي في هذه الفاجعة التي خلفت أضراراً مادية وبشرية جسيمة.

من جانبه، شكر الرئيس الليبي الرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني الشقيق على وقفتهما مع الشعب الليبي في محنته، داعياً الله أن يتقبل من قضى نحبه بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.