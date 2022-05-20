«عبدالجليل»: الحكومة انسحبت من طرابلس بعد ماتعرضت له من نار عشوائي

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إن وفد الحكومة قرر الانسحاب من العاصمة بعد ما تعرض له من إطلاق نار عشوائي.

وأفاد عبد الجليل، في لقاء متلفز، بمباشرة الحكومة عملها من مدينة سرت إلى حين تهيئة الأوضاع الأمنية وإنهاء وجود المجموعات المسلحة التي تمولها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأكد عبد الجليل، عزم الحكومة على دعم العملية الانتخابية حتى إنجازها، رافضًا التشكيك الذي أطلقه بعض المسؤولين في قدرة الحكومة على إجراء الاستحقاق.

وفي رده على سؤال بشأن موقف تركيا، صرح المتحدث باسم الحكومة الليبية، بأن أنقرة لا تدعم الدبيبة لأنها متيقنةٌ بانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، لافتًا إلى أن باشاغا على تواصل “شبه يومي” مع الجانب التركي ويمتلك علاقات جيدة معهم.