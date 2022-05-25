«عبدالجليل»: ليبيا تمر بالمختنق الأصعب في تاريخها

قال وزير الصحة والمتحدث الرسمي بالحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، إنّ ليبيا تمر بمرحلة صعبة جدا حاليا، مشيرا إلى أنّه المختنق الأصعب في تاريخها، خاصة على الجانبين الدستوري والتشريعي.

وأوضح عبد الجليل، خلال كلمة له أمام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت، أنّ الجامعات الليبية لها أهميتها، وهي بيوت خبرة تستفيد منها الدولة في التخطيط والدراسات، وهي المصدر الذي يغذي كل الأجسام التشريعية والتنفيذية داخل الدولة.

وأضاف عبد الجليل أنّ ليبيا تعرضت للكثير من التدخلات الأجنبية، وهو شيء مؤلم، مؤكدا أنّ هذه الدول المتدخلة في الشأن الليبي تعرقل أي توافق بين الليبيين، وهو ما ظهر في عرقلة العملية الانتخابية.

وأشاد عبد الجليل بدور كلية القانون وجامعة سرت، والجهود المبذولة لإقامة هذا المؤتمر العلمي للقانون، الذي حضر افتتاحه نائب رئيس الوزراء خالد الأسطى، ومسؤولين محليين بسرت، مضيفا أنّ مخرجاته وتوصياته ستكون مرجعا لمجلس النواب والحكومة، للمساهمة في النهوض بالبلاد.