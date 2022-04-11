«عبدالجليل» يُؤكد سعيه للقضاء على الفساد في القطاع الصحي

أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل سعيه للقضاء على مستوى الفساد المستشري بالمؤسسات الصحية والمستشفيات العامة

وقال عبدالجليل في تصريحات صحفية إنّه سيشكل لجانا لمتابعة العراقيل التي تواجه توطين العلاج بالداخل وخاصة ما يتعلق بمرضى الأورام، مشيرا إلى أنّه يتواصل مع الأطباء الليبيين في الخارج للاستفادة من خبراتهم ونعمل لإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وكشف عبدالجليل عن تضمين القرار “885” بمكافآت الكوادر الطبية في ميزانية العام الحالي وأنّ تنفيذه سيكون في يونيو القادم.

وأرجع عبدالجليل تردي الخدمات الصحية إلى تدني الرواتب، موضحا أنّ من خططهم تقديم مكافآت تبلغ 200% من قيمة الراتب، وأنّهم يسعون لوضع ضوابط على القطاع الصحي الخاص بينها التسعيرة الموحدة ومراقبة مطابقتها للمواصفات.