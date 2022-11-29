«عبدالجليل» يُطالب المستشفيات والمرافق الطبية بعدم التعامل مع حكومة «الدبيبة»

دعا وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية والعيادات المجمعة إلى منع تنفيذ أي تكليفات إدارية صادرة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إنّ تقارير وردت من مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي تفيد بوفاة 9 أطفال من المصابين بأمراض الأورام بالمستشفى. «»

وذكرت الوزارة إنّها قررت إيفاد الأطفال لتلقي العلاج بالخارج منذ شهرين، محملة المصرف المركزي مسؤولية ما حدث جراء عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لصالح مركز الحسين التخصصي بالأردن.

وناشدت الوزارة الجهات التشريعية والرقابية التدخل لإلزام مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة في أسرع وقت ممكن حتى يتم إيفاد هذه الفئة من المرضى لتلقي العلاج في الخارج، مخلية مسؤوليتها من أي تأخير في هذا الخصوص.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قدّم شكوى إلى النائب العام ضد عثمان عبدالجليل بتهمة تضليل الرأي العام والافتراء والتشهير، وأوضح أن ما قاله بشأن مسؤولية المركزي عن وفاة أطفال الأورام ادعاء باطل وأكاذيب ملفقة.