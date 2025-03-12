عبدالحكيم الشلماني يُنتخب عضواً في اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

أجريت انتخابات مجلس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم حتى عام 2027، حيث تم انتخاب رئيس الاتحاد المصري هاني ابوريدة رئيساً للاتحاد، وبعضوية رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي نائباً أولاً، ووقع أيضا الاختيار على رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم سابقاً عبد الحكيم الشلماني نائباً ثانياً، وكُلف الجزائري وليد صادي رئيساً للجنة المسابقات.

وبهذا انتهت ولاية عبد الحكيم الشلماني بعد أن سبق وأن تولى رئاسة مجلس الاتحاد العربي خلال ولاية سابقة، أشرف فيها على تنظيم عديد المسابقات الرياضية في الفئات العمرية المختلفة بين المنتخبات العربية.

عبدالحكيم الشلماني الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة الليبي، والذي خلفه عبد المولى المغربي في قيادة الاتحاد المحلي، وستجرى أيضًا انتخابات رئاسة وعضوية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، ويُعد الشلماني حالياً عضو بالمكتب التنفيذي للكاف، فهل ستحافظ ليبيا على عضويتها في الكاف أم ستنتصر الجزائر برئاسة وليد صداي في الحصول على العضوية.