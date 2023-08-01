عبدالمولى لـ«عين ليبيا»: باتيلي لا يريد الوصول إلى وفاق في ليبيا

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبدالمولى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يمثل بعض الإرادات الدولية التي لا تريد الوصول إلى وفاق في ليبيا.

وأوضح عبدالمولى في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ باتيلي يعمل ضد التوافق الليبي، وأنّه كلما حدث توافق داخلي يخرج ببمعارضة التوافق السياسي الحاصل بين الأطراف الليبية على الرغم من حديثه عن أهمية خلق توافق سياسي بين الأطراف السياسية

وأضاف عبدالمولى أنّه يوجد وفاق كبير جدا بين أعضاء مجلسي النواب والدولة لحل المشاكل بين الليبيين، قائلا: «نحن ماضون في هذا التوافق للوصول بليبيا إلى الانتخابات».