«عبد الباسط مروان» يُوضّح ملابسات الهجوم على منزله

أوضح آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، ملابسات الهجوم الذي وقع على منزله في العاصمة طرابلس، مساء الأربعاء.

جاء ذلك في خطاب تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه موجه إلى كل من:

القائد الأعلى للجيش الليبي

وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية

النائب العام

المدعي العام العسكري

مدير إدارة الاستخبارات العسكرية

وأفاد لواء مروان، بأن مجموعة مسلحة تابعة للواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس بإمرة رائد ربيع رجب ناصف، اقتحمت منزله لغرض القبض عليه بناءً على تعليمات آمر اللواء محمود حمزة.

هذا وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكاميرات المراقبة المنزلية أظهر قيام مسلحين بزي عسكري، باقتحام منزل اللواء مروان بمنطقة سوق الجمعة، ومطاردته بعد أن حاول منعهم من دخول الباحة الخارجية للمنزل، قبل أن يتهجّموا عليه، ويُشهروا السلاح في وجهه، وغادروا المنزل بعد لحظات من الاقتحام.