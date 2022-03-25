عبد الجليل: دخولنا إلى طرابلس سيكون قريبًا بشكل سلمي

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، إن دخولهم إلى العاصمة طرابلس سيكون قريباً وبشكل سلمي.

وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أكد عبد الجليل أن الحكومة الليبية لن تدخل طرابلس عن طريق سفك الدماء، حسب وصفه.

ووعد متحدث الحكومة الليبيين بتحسين الخدمات وتوحيد المؤسسات بليبيا والوصول إلى الانتخابات.

وأشار عبد الجليل إلى أن هدفهم هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

ونوه إلى أن الحكومة ستستمر في محاربة الفساد، وستدعم المجلس الرئاسي وإتمام عملية المصالحة الوطنية.

وأضاف عبد الجليل أن الحكومة الليبية ستنجح فيما فشلت فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولفت متحدث الحكومة إلى أن ما يقترحه الدبيبة بشأن إجراء الانتخابات بيع للأوهام، وأن حكومة الدبيبة غير جديرة بالثقة.

وتابع يقول: “ندعم إجراء الانتخابات في كل ليبيا عكس حكومة الدبيبة التي تعمل في أقل من 20% من البلاد”.

وأكد عبد الجليل أن حكومتهم تمثل كل الليبيين وجاءت باتفاق ليبي ليبي، وعليها توافق وطني كبير، وقال: “الثوار يعرفون دورنا في الدفاع عن العاصمة،، نريد إنقاذ ليبيا من تدهور دام 10 سنوات”.

وأردف عبد الجليل: “قررنا توحيد جهودنا لإنقاذ البلاد ومواجهة نهب أموال الليبيين من قِبل حكومة الدبيبة”.