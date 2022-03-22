عبد الجليل: سنستلم قريباً مقار الحكومة في طرابلس

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، إن الحكومة ستستلم قريباً مقراتها في العاصمة طرابلس.

وفي تصريح لقناة “العربية الحدث”، أكد عبد الجليل أن الحكومة لن تستخدم العنف من أجل استلام المهام في طرابلس، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من القوات في المنطقة الغربية تدعم الحكومة الليبية.

وأضاف متحدث الحكومة: “لا نريد أي عنف أو حرب خلال استلامنا للسلطة في طرابلس”.

وأشار عبد الجليل إلى أن الحكومة الليبية لكافة الليبيين وستبسط سيطرتها على جميع المناطق.

وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم ترغب يوماً في إجراء الانتخابات، مؤكداً أن هدف حكومته هو إجراء الانتخابات.

ولفت عبد الجليل إلى أن موعد الانتخابات ستعلنه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأن الحكومة الليبية ستسعى لتنفيذه.

في غضون ذلك، وصل نائب رئيس الحكومة الليبية عن الجنوب سالم معتوق، رفقة نائب رئيس الحكومة الليبية عن الشرق علي القطراني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سبها.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بأن الحكومة تسلمت اليوم الثلاثاء، عددا من المقرات الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: “الحكومة قد استلمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، كما أنه قد تم خلال الأيام الماضية استلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية”.

وأشار المكتب إلى أن الترتيبات متواصلة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي في المدة القريبة القادمة”.

من جانبه دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، جميع الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية للتسليم للحكومة الليبية بشكل سلس؛ خدمة للوطن والمواطن.