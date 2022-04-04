عبد الجليل: لن نستخدم القوة في استلام السلطة

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، إن الذي منعهم من دخول العاصمة طرابلس هو عزمهم وتعهدهم بعدم استخدام العنف.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بالحكومة: “نحن لن نستخدم القوة في استلام السلطة لإيماننا بأن العنف سيولد المزيد من المآسي لأبناء شعبنا، وهذا ما لا نريده، وهو بالضبط ما تسعى له رئاسة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.

وأشار متحدث الحكومة الليبية، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت لها مهمة رئيسية تتمثل في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكنها أخفقت في ذلك، وجميع الليبيين لم يعد لديهم ثقة في بقائها وتوليها زمام السلطة في البلاد”.

وتابع عبد الجليل: “نتمنى من الشعب الليبي، والمكونات السياسية والاجتماعية، أن تعي أهمية المرحلة الحالية، والتوافق الليبي الليبي الذي حدث لأول مرة في ليبيا منذ انقسام 2014، ويجب علينا جميعاً استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة”.