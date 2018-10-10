عبد الجليل يقف على احتياجات قطاع التعليم بالمنطقة الجنوبية

حيث تناول اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التعليم بطرابلس، العديد من المواضيع والملفات التي تهم قطاع التعليم والتي كان على رأسها آليات تنفيذ الصيانة الخفيفة والشاملة لبعض المدارس واستكمال إنشاء بعض المشاريع التابعة للقطاع، بالإضافة إلى بحث سبل الإفراج عن مرتبات معلمي العقود المتعثرة فضلاً عن مناقشة سد العجز من المعلمين في بعض التخصصات والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

في سياق متصل ثمن عبد الجليل حرص واهتمام القائمين على المنطقة بالنهوض بقطاع التعليم، مؤكداً دعم الوزارة لمراقبات التعليم بالبلديات وبالأخص ما يحتاجه قطاع التعليم بالمنطقة الجنوبية.