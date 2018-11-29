عبد الجليل يناقش آلية سد العجز لاحتياج المدارس من المعلمين

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل على ضرورة أن يتم سد احتياجات جميع المدارس من المعلمين في مدة لا تتجاوز أسبوعين ، وذلك وفقاً لشروط ومعايير محددة تضمن التعاقد مع المعلمين والمعلمات الأكفاء.

جاء ذلك خلا اجتامعه الأربعاء مع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس جامعة مصراتة ومدير إدارة الاحتياط العام، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، بالإضافة إلى مديري إدارتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج في المدارس من المعلمين للعام الدراسي الجديد.

هذا وطالب الوزير خلال الاجتماع إدارتي التعليم الأساسي والثانوي بضرورة إحالة تقرير نصف شهري عن العجز القائم في المدارس من المعلمين شريطة أن يكون موزعاً على حسب المراقبات التعليمية بالبلديات، بالإضافة الى إحالة تقرير دقيق حول النقص في الكتب المدرسية بالمدارس، وذلك انطلاقاً من نهاية الأسبوعين المقبلين.

كما طالب عبد الجليل إدارة الاحتياط العام بإحالة تمام شهري عن المحالين لأقسام للاحتياط العام بحسب التخصصات في كل مراقبة تعليمية، مشدداً على ضرورية أن لا يتم قبول معلمين جدد إلا بعد التأكد من عدم وجود فائض من المعلمين بالاحتياط العام في أي تخصص تم فتح باب قبول معلمين جدد فيه، إلى جانب التأكد من ضم الجداول وتطبيق معدلات الأداء التي أقرتها الوزارة .