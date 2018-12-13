عبد الجليل يُحلحل إشكاليات طلاب ليبيا في مصر

التقى وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل برافقه وكيل الوزارة عادل جمعة وبحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمصر فوزي تنتوش والقنصل العام بالإسكندرية صالح الحطّاب والملحق الأكاديمي الدكتور صلاح جويلي والملحق الاجتماعي حسين الشفشة والمراقب المالي بالسفارة عبدالقادر الككلي إلى جانب عدد من العاملين بالملحقية مع عدد من أولياء أمور الطلبة المهجرين بجمهورية مصر العربية وكذلك مديري المدارس الليبية العاملة بالقاهرة.

حيث خصص اللقاء لمعالجة الإشكال القائم بشأن التحاق الطلبة بمدرسة النجم الساطع.

كما استمع الوزير لكل الملاحظات والنقاط من المدارس وأولياء الأمور وسيتابع اجتماعاته اليوم الخميس مع ذوي العلاقة لوضع الحلول المناسبة بعد الاتفاق على فتح أبواب المدرسة لطلابها ابتداءً من اليوم.