عبد الجليل يُطلق وعوداً للطلبة الموفدين إلى مصر بمعالجة مشاكلهم

التقى وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة المهندس عادل جمعة وبحضور القائم بالأعمال بسفارة ليبيا فوزي تنتوش والملحق الأكاديمي الدكتور صلاح جويلي ورئيس اتحاد طلبة ليبيا المهندس محمد القبلاوي ورئيس اتحاد طلبة مصر اصيل الجويفي مع عدد من الطلبة الموفدين بالساحة المصرية “طلبة الاسكندرية”.

حيث استمع خلال اللقاء لكافة الصعوبات والمشاكل التي يعانيها الطلبة والتي كان أهمها الرسوم الدراسية والتي أعطي الملحق الأكاديمي توضيح تفصيلي بشأنها مبيناً أن الرسوم الدراسية وصلت للملحقية والعمل يسير بوتيرة متسارعة لمعالجتها الي جانب قيام فريق الملحقية بالتواصل مع كافة الجامعات المصرية وتقديم الضمانات اللازمة لاستمرار الطلبة دون أي تعقيدات من قبلها كما أوضح أن الأولوية تعطي للطلبة المتقدمين في دراستهم وفِي مراحلها الاخيرة.

هذا وأكد الوزير للطلبة بأن الوزارة تعمل على معالجة كل مشاكلهم من رسوم دراسية وتأمين طبي ومنح دراسية تصل في موعدها.