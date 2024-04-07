عبد الله اللافي يشارك أسر الشهداء حفل ختام المسابقات القرآنية والأنشطة الرياضية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مساء أمس السبت، أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، حفلهم باختتام فعاليات مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والمسابقات الرياضية التي نظمتها الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد اللافي، على أهمية إقامة هذه الأنشطة، مشيداً بدور الهيئة في الاهتمام بأبناء الشهداء والمفقودين والمبتورين ورعايتهم، وهو أقل ما يمكن أن يقدم لهم نظير ما قدمه آبائهم من تضحيات.

حضر حفل الختام رئيس الهيئة، محمود الهري، ومدراء المكاتب من مختلف أنحاء ليبيا، وعدد من أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين وأبنائهم، وتم فيه تكريم المتفوقين والمتميزين في المسابقات المختلفة، تشجيعاً لهم لمواصلة العطاء.