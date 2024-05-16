عبد المجيد يدعو روسيا لدعم جهود الاستقرار السياسي في ليبيا

دعا وزير الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية المكلفة عيسى عبدالمجيد، روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، للعب دور فعال في دعم جهود الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية في ليبيا، بما يمهد الطريق نحو تحقيق تنمية اقتصادية.

وأكد عبدالمجيد، خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي العالمي “روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي” المنعقد في مدينة قازان الروسية، أن ليبيا رغم الأزمات المستمرة، تقف على أعتاب فصل جديد من النمو والازدهار، وتسعى لبناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا.

ولفت الوزير إلى أن هناك حاجة ملحة لتبني سياسات بيئية مستدامة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.