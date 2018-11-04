عبد الهادي شماطة : باليرمو موسوليني المزيد من التردي

علق الكاتب الليبي عبد الهادي شماطة حول الأسماء المشاركة في مؤتمر باليرمو المزمع عقده الأيام القادمة بقوله “باليرمو موسوليني المزيد من التردي”.

ووصف شماطة مؤتمر باليرمو بإعادة تدوير النفايات الليبية، وترتيب الأوضاع الليبية وفقًا لمصالح الدول الاوروبية. وقال إن إيطاليا المستعمر القديم والطامع الجديد آخر من يتحدث في الشأن الليبي فتاريخها مع وطننا أسود، وهي ليست بقدرات الفرنسيين، وليست بدهاء الإنجليز، وكان أولى بهذه الدول أن تقيم مؤتمر لحماية الأموال الليبية في بنوكها، بدل سرقتها والتصرف فيها.

وأوضح شماطة أن دليل المؤامرة هو اختيار أسماء مجهولة أو سبق مشاركتها وليس لها ما تقدم، وإهمال أسماء ذات قيمة وطنية وإن اختلفنا معها، واستحضار شباب لا خبرة لديهم ولا إدراك للواقع السياسي والاجتماعي الليبي , مع اعتذاره للقليل جدًا من الأسماء التى اقحمت من الوطننيين.



وأضاف قائلا :