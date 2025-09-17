عبر آلية دعم «الناتو» الجديدة.. أمريكا تبدأ إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

أفادت وكالة “رويترز” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي يمولها حلفاء واشنطن في حلف “الناتو”.

وذكرت الوكالة أن نائب وزير الدفاع الأمريكي، إلبريدج كولبي، وافق على دفعتين من الأسلحة بقيمة 500 مليون دولار ضمن آلية جديدة تُعرف باسم “قائمة الاحتياجات ذات الأولوية” (PURL)، التي تهدف لتسهيل تسليم الأسلحة بسرعة عبر مساهمات طوعية من دول الحلف.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، أعلن في أغسطس عن إطلاق هذه الآلية لدعم كييف، فيما أوضح ترامب سابقًا أن الولايات المتحدة لم تعد تقدم أموالًا مباشرة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، مع اعتماد أوروبا وحلف “الناتو” على تغطية التكاليف.

وأشار ترامب في يوليو إلى أن واشنطن ستواصل نقل الأسلحة والمعدات إلى كييف شرط أن تتكفل أوروبا بدفع تكاليف هذه الشحنات، مع تولي الناتو التنسيق في العملية.

من جانبها، أكدت موسكو أن استمرار إرسال الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتدريب الجنود يطيل أمد النزاع ولا يغير الواقع على الأرض.

بوتين يتابع مناورات “الغرب-2025” الروسية–البيلاروسية بزيه العسكري في نيجني نوفغورود

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جانباً من المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، المعروفة باسم “الغرب-2025” أو “زاباد 2025″، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي الروسي.

وتوجه بوتين، مرتدياً الزي العسكري، إلى ميدان تدريب “مولينو” في مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث استمع إلى إحاطات من وزير الدفاع أندريه بيلوسوف ونائبه بشأن سير التدريبات.

وأوضح بوتين أن المناورات تهدف إلى التدرب على عناصر الدفاع عن “دولة الاتحاد” التي تضم روسيا وبيلاروسيا، مشيراً إلى أنها تركز على إدارة مجموعات القوات المشتركة بين البلدين، وتطبيق خيارات مختلفة للعمل الميداني لتحييد التهديدات.

وخلال الزيارة، تفقد بوتين عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي جرى استخدامها في الميدان، بما في ذلك تجهيزات مرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، جرت المناورات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر، بمشاركة تشكيلات متعددة البرية والجوية، ضمن خطة التدريب الاستراتيجي السنوي.

زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين وترامب دون شروط مسبقة ويؤكد جهوزية أوكرانيا لوقف إطلاق النار

أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، استعداده لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء في إطار ثلاثي أو ثنائي، “من دون شروط مسبقة”، شريطة ألا يُعقد اللقاء في موسكو.

وقال زيلينسكي: “أنا مستعد للقاء الرئيسين ترامب وبوتين… دون أي شروط”، مؤكداً انفتاحه على عقد الاجتماع في أي دولة أخرى باستثناء روسيا.

كما أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لوقف إطلاق النار، موضحاً: “كنا نأمل أن يوافق الرئيس ترامب على وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لذلك”.

بوتين ومودي يبحثان الأزمة الأوكرانية ويؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ناقش خلاله الزعيمان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الكرملين أن المحادثات الهاتفية تناولت الوضع في أوكرانيا، إلى جانب التحضيرات الجارية لزيارة بوتين المرتقبة إلى الهند، والمقررة في ديسمبر المقبل.

وأكد الطرفان على “التطور الناجح للشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين روسيا والهند”، مع التزام الجانبين بتوسيع مجالات التعاون الثنائي.

وفي أعقاب الاتصال، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تغريدة على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال فيها: “شكرًا لك، صديقي الرئيس بوتين، على مكالمتك الهاتفية وتمنياتك الطيبة بمناسبة عيد ميلادي الخامس والسبعين. نحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الخاصة والمتميزة.”

وأضاف مودي في تغريدته: “الهند مستعدة للمساهمة في تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.”

في السياق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعيد ميلاده الخامس والسبعين، مشيدًا بمساهمته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين موسكو ونيودلهي.

وجاء في برقية التهنئة على موقع الكرملين: “السيد رئيس الوزراء، تقبلوا أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادكم الخامس والسبعين، أقدر علاقاتنا الطيبة والأخوية وسنواصل بالتأكيد الحوار البناء والعمل المشترك على القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، تقدمون إسهامًا شخصيًا كبيرًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتطوير التعاون الروسي الهندي في كافة المجالات”.

وتمنّى بوتين لمودي الصحة والسعادة والنجاح المستمر، وأكدت موسكو أن النهج المستقل للهند وتصميمها على تعميق التعاون مع روسيا، رغم الضغوط والتهديدات الخارجية، يعكس موثوقية الهند كشريك استراتيجي طويل الأمد ويتوافق مع تقاليد الصداقة الروسية الهندية الممتدة لعقود.

ويشمل التعاون بين البلدين مجالات متعددة، أبرزها إنتاج السلع المدنية والعسكرية، إطلاق مركبات فضائية مأهولة، بناء محطات للطاقة النووية، وتطوير مصادر الهيدروكربون في الأراضي الروسية، كما يتعاون البلدان ضمن مجموعتي “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، لدعم رؤية نظام عالمي متعدد الأقطاب.