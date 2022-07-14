عبر البريد الإلكتروني.. رئيس سريلانكا يُقدم استقالته

قدم رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس مجلس النواب، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، وذلك بغد مغادرته البلاد ووصوله إلى سنغافورة على وقع احتجاجات عارمة شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، إندونيل يابا قوله، إنه تم تحويل رسالة الاستقالة إلى المدعي العام في البلاد، للنظر في جوانبها القانونية قبل قبولها رسميا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات في سريلانكا، حظرا للتجول، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة، إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها.

وفرضت السلطات حظرا للتجول يبدأ من الساعة 12 ظهر الخميس، ويستمر حتى الخامسة من فجر يوم الجمعة.

وكان غوتابايا راجاباكسا قد غادر البلاد على وقع الاحتجاجات العارمة، ووكّل رئيس الوزراء بتولي منصب القائم بأعمال الرئيس في غيابه، وهي خطوة أثارت المزيد من الغضب بين المواطنين، الذي يلقون باللوم على الرئيس في الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.