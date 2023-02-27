عبر التحول الرقمي.. «عبدالجليل» يُطلق برنامجا لإنقاذ قطاع الصحة من الانهيار

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إن النظام الصحي على حافة الانهيار ما لم يتم العمل على إنقاذه وإصلاحه عبر التوجه إلى التحول الرقمي.

عبد الجليل، وخلال اجتماع موسع، مع حضور المنطقة الشرقية واللجنة العلمية المشتركة المصاحبة لهم، أكّد على ضرورة وضع كل مسؤول بالقطاع العام والخاص أمام واجباته، ومحاسبته على أي تقصير.

وأشار الوزير إلى أنّ هذه الاستراتيجية وُضعت بناء على أولويات تعزيز النظم الصحية السبع التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، والتي على رأسها تعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة.

وفي السياق، قال: «أطلقنا برنامجا تنافسيا شفافا لتولي إدارة كل المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا عبر التقدم للترشح من خلال منصة إلكترونية لاختيار الشخص المناسب للمكان المناسب بناء على المؤهلات العلمية والخبرة المهنية وشهادة الزملاء وبعد اجتياز المقابلة الشخصية من قبل لجان متخصصة».

وناقش الاجتماع الحاجة إلى التدخل لوضع خطة عاجلة للتخلص من النفايات الطبية الناتجة من المستشفيات العامة والخاصة بالطرق العلمية الحديثة حتى لا تكون من مسببات الأمراض والملوثات الضارة للبيئة، مؤكدا أنه بصدد التعاقد مع كبريات الشركات المتخصصة في المجال.