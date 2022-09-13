عبر الحمض النووي.. التعرف على 5 جثامين مجهولة الهوية

قالت الهيئة العامة للتعرف والبحث على المفقودين إنّ إجمالي عدد الحالات التي جرى التعرف عليها عن طريق اختبار الحمض النووي بلغت 160 حالة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنّه جرى مطابقة عدد 5 حالات مجهولة الهوية، والتعرف عليها عبر استخدام تقنية الحمض النووي في معامل الهيئة، مشيرة إلى أنّه سيتم احالة تقارير المطابقة لمكتب النائب العام والنيابات المختصة بالخصوص.

وعقدت اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA اجتماعا لمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية وتدقيقها مع إدارت الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.