عبر الناطق باسمها.. قوات حفتر تُرحب بانتخاب السلطة التنفيذية

رحبت قوات حفتر بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية جديدة ستقود البلاد إلى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

وهنأ المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، في بيان اليوم السبت، الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، وثمن “الجهود المتواصلة والحقيقية” التي بذلتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وشدّد المسماري على أن هذه المساعي “أدت إلى انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين”، مؤكدا أن قيادة قواته تقدم في هذه النتائج التهنئة إلى “الشخصيات الوطنية التي تم انتخابها”، وخاصة محمد يونس المنفي الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد محمد دبيبه الذي سيترأس الحكومة.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، إن الليبيين يأملون في قيام المسؤولين الذين تم انتخابهم بـ”العمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وذلك لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون”.

بيان الناطق باسم #حفتر بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية pic.twitter.com/tpaxzQz4OS — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 6, 2021