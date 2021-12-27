عبر بيان له.. جهاز «الرّدع» ينفي ارتباطه مع اللواء 444

نفى جهاز الرّع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجود أي ارتباط له مع اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

وأشارت رئاسة الجهاز، في بيان مساء الأحد، إلى أنها تابعت الأحداث التي جرت الفترة الماضية، داخل العاصمة طرابلس، والخلاف الدائر بين منطقة طرابلس العسكرية واللواء 444 وما نتج عنه من احتكاك كاد يقود إلى حرب جديدة داخل العاصمة.

كما أشار البيان إلى ما روّجت له بعض صفحات التواصل الاجتماعي لتأجيج الوضع والابتعاد عن التهدئة وإدخال طرابلس في نفق مظلم، بحسب وصف البيان.

وأكد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أنه ينأى بنفسه عن هذه الاحتكاكات التي لا يُحمد عقباها، موضحاً بأنه جهاز مستقل ولا يمثله أو يرتبط مع اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية باعتبارها تابعة للجيش الليبي.

ولفت البيان إلى وجود كيانات أخرى وأشخاصاً يدّعون تبعيتهم للجهاز أو يتحدثون باسم الجهاز وهم لا يمثلون إلا أنفسهم وأنّ الجهاز لا يمثله إلا رئيسه أو من يكلفه.

هذا وأكد البيان أن عمل الجهاز في مكافحة الجريمة والإرهاب لا يستثني جزء من التراب الليبي وأن هذا ما يجب أن تتظافر حوله جهود كافة الأجهزة الأمنية والشرطية للقضاء على الجريمة بكل أنواعها لينعم المواطن الليبي بالحياة الكريمة بكل رُبوع ليبيا الحبيبة، وفقاً لنص البيان.