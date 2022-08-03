عبر بيان مزور.. منصات إعلامية تستهدف جهاز دعم الاستقرار

تحاول بعض المنصات الإعلامية استهداف جهاز دعم الاستقرار والمساس بسمعته، حيث تناقلت هذه المنصات ما أدعت أنه تقرير أممي حول مقبرة جماعية في حديقة الحيوان بالعاصمة طرابلس.
ونفى الجهاز في بيان اليوم الأربعاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، صحة هذا التقرير الأممي المزعوم، موضحاً أنه تقرير مزور ولا صحة له.
وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن بعض المنصات تستمر في تناقل الأخبار الكاذبة دون التحقق من مصادرها، خاصة في هذا التوقيت الذي يتسم بالدقة والحساسية، في محاولة للزج باسم الجهاز وقيادته في أعمال سبق وأن نفت منظمات دولية وقوعها.
ونوه إلى أنه في ظل النجاحات التي يُحققها في استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، فإنه لا يستغرب صدور مثل هذه الأخبار المغلوطة من أعداء النجاح وأصحاب الأجندات المغرضة.
وأهاب جهاز دعم الاستقرار بوسائل الإعلام والناشطين والمدونين تحري المصداقية في نقل الأخبار ودرء الفتن، مؤكداً مواصلته لأداء مهامه بكل مهنية وحرفية، وفق القوانين الليبية النافذة.
وأكد الجهاز تحفظه بحقه في اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد مروجي الأخبار المضللة والكاذبة التي تستهدف إلحاق الضرر بسمعة الجهاز.
يُشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار تم إنشائه بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
- تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة
- المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة
- المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية
- نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص
- التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع
- المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية
- أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة
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