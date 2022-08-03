عبر بيان مزور.. منصات إعلامية تستهدف جهاز دعم الاستقرار

تحاول بعض المنصات الإعلامية استهداف جهاز دعم الاستقرار والمساس بسمعته، حيث تناقلت هذه المنصات ما أدعت أنه تقرير أممي حول مقبرة جماعية في حديقة الحيوان بالعاصمة طرابلس.

ونفى الجهاز في بيان اليوم الأربعاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، صحة هذا التقرير الأممي المزعوم، موضحاً أنه تقرير مزور ولا صحة له.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن بعض المنصات تستمر في تناقل الأخبار الكاذبة دون التحقق من مصادرها، خاصة في هذا التوقيت الذي يتسم بالدقة والحساسية، في محاولة للزج باسم الجهاز وقيادته في أعمال سبق وأن نفت منظمات دولية وقوعها.

ونوه إلى أنه في ظل النجاحات التي يُحققها في استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، فإنه لا يستغرب صدور مثل هذه الأخبار المغلوطة من أعداء النجاح وأصحاب الأجندات المغرضة.

وأهاب جهاز دعم الاستقرار بوسائل الإعلام والناشطين والمدونين تحري المصداقية في نقل الأخبار ودرء الفتن، مؤكداً مواصلته لأداء مهامه بكل مهنية وحرفية، وفق القوانين الليبية النافذة.

وأكد الجهاز تحفظه بحقه في اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد مروجي الأخبار المضللة والكاذبة التي تستهدف إلحاق الضرر بسمعة الجهاز.

يُشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار تم إنشائه بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: