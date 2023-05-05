عبر تويتر.. السفارة الأمريكية تُجدد وقوفها مع الليبيين من خلال الاستراتيجية العشرية

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إنّ التزام الولايات المتحدة ينبثق من دعم تطلعات الشعب الليبي للديمقراطية، وذلك من خلال من التجربة الأمريكية الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي.

وأوضحت السفارة عبر تغريدة في تويتر، أنّها استرشدت بهذه النقاط منذ ميلاد الأمة الأمريكية بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة التي تنص عدة محددات.

وتابعت السفارة أنّها تريد للشعب الليبي نفس الشئ، وأنّ تقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة، وذلك من خلال الاستراتيجية العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز انتقال ليبيا إلى نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي وقبول منه، ويمكنه تقديم خدمات عامة مستهدفة بشكل فعال ومنصف وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين.

وبحسب السفارة فإنّ الاستراتيجية تهدف أيضا غإلى إدماج أفضل للجنوب المهمش تاريخيا في الهياكل الوطنية، مما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين الحدود الجنوبية.

كما تقوم الاستراتيجية على تحقيق تقدم على نحو جهاز عسكري وأمني موحد خاضع لسيطرة مدنية مع تحكم مطلق في الاستخدام المشروع للقوة القادرة على الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي.

والهدف الأخير وفقا للسفارة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية والتجارية في ليبيا النمو الاقتصادي المستدام والعادل، وتحد من الفساد، وإتاحة إدارة أفضل للإيرادات.

وقدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس عند نهاية مارس الماضي خططًا مدتها 10 سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في دول بينها ليبيا.