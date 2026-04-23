عبر شراكة دولية.. الصحة تطلق «خارطة طريق» لتطوير القطاع

عقدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى في ديوان الوزارة، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان استدامتها، بالتعاون مع مركز الصحة العالمي في إقليم توسكانا الإيطالي (CSG)، وبالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، واستكمالًا للاتفاقيات المبرمة مع شركاء دوليين، بهدف رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية الأساسية في ليبيا.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي، من بينهم مكتب التعاون الدولي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الرعاية الصحية الأولية، وإدارات الخدمات الصحية في مناطق طرابلس وأبوسليم، إضافة إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمدير العام لمستشفى طرابلس المركزي، وعدد من الخبراء والمختصين.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أن التعاون مع إقليم توسكانا يمثل ركيزة أساسية في تطوير نموذج الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، حيث يهدف “بروتوكول التحديث” إلى رفع كفاءة المراكز الصحية، وتطوير بروتوكولات العمل اليومي، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تدريب الكوادر الطبية وفق أحدث معايير الجودة.

كما يسعى البرنامج إلى بناء منظومة صحية قادرة على تقديم خدمات مستمرة وعالية الجودة للمواطنين في مختلف البلديات، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الصحية على المستوى المحلي.

وشهد الاجتماع نقاشات فنية موسعة انتهت إلى اعتماد خارطة طريق تنفيذية، تضمنت تحديد أولويات التدخل العاجل في المرافق الصحية الأكثر احتياجًا، ووضع آليات رقابية لمتابعة التنفيذ وضمان فاعلية الأداء.

كما تقرر تشكيل فرق فنية مختصة لمتابعة المخرجات بشكل دوري ورفع تقارير الإنجاز، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات والمرافق الصحية المستهدفة لضمان نجاح مراحل التنفيذ.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، الهادفة إلى تعزيز منظومة الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في القطاع الصحي، وتحسين المؤشرات الصحية العامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.