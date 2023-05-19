عبر كتيبة «سبل السلام».. «حفتر» متورط في الصراع السوداني

قال موقع أفريكا «أنتليجنس» الاستخباراتي الفرنسي إنّ قوات الدعم السريع التابعة لـ«حميدتي» كانت تتلقى إمدادا جزئيًا عبر جنوب شرق ليبيا قبل أن تبسط سيطرتها على مصفاة «الجيلي» شمالي الخرطوم.

وأضاف الموقع أنّ قوات «حميدتي» كانت تعتمد على كتيبة سبل السلام السلفية التابعة لقوات خليفة حفتر، والتي تقوم بإيصال تلك الشحنات من الوقود والذخائر عبر المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها.

وكان الموقع قد أكد في تقرير سابق وجود شواهد تفيد بتحرك قوافل من البنزين والأسلحة نحو الحدود الليبية مع السودان في المنطقة التي يسيطر عليها أفراد سبل السلام، وتشير هذه التحركات إلى وجود اتصال بينهم وقوات الدعم السريع التابعة لـ«حميدتي»

وأضاف الموقع الاستخبارتي أنّ عددا من مقاتلي المليشيات من دارفور وتشاد موجودون في ليبيا، ولكنّهم يمتنعون حتى الآن عن التدخل في السودان، ولكن إذا استمرت الحرب هناك، فقد يميل أحد الأطراف المتحاربة إلى استدعائهم.