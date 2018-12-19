عبر لقاءات داخلية وخارجية.. البعثة الأممية تحاول احتواء الأزمة الليبية

بحثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو مع مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، وسامر عبد الجابر المدير القُطري في ليبيا، دعم برنامج الأغذية العالمي لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والدعم الإنساني في ليبيا والدعم الغذائي للاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز.

كما التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، لبحث الاحتياجات الإنسانية والتنموية في ‎ليبيا ودعم الأمم المتحدة وبرامج برنامج الأغذية العالمي‎ في البلاد.

من جهة أخرى اجتمع سلامة مع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي للبحث في آخر التطورات السياسية في ليبيا إضافة إلى التقدم المحرز نحو عقد الملتقى الوطني الجامع.