عبر منفذي إمساعد والسارة.. ترحيل طوعي لمهاجرين من مصر وتشاد

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم، قيام مكتب الترحيل التابع له بتنفيذ عملية ترحيل طوعي لعدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيتي مصر وتشاد، وذلك عبر منفذي إمساعد البري والسارة البري.

وجرت عملية الترحيل بحضور ممثلين عن سفارتي مصر وتشاد في طرابلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احترام المعايير الإنسانية وحقوق المهاجرين أثناء إجراءات العودة الطوعية.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن عمليات الترحيل الطوعي ستستمر بشكل دوري، في إطار التعاون القائم مع البعثات الدبلوماسية والدول المعنية، بما يسهم في تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والأمني.

هذا وتواجه ليبيا، منذ سنوات، تحديات متزايدة في ملف الهجرة غير الشرعية، كونها دولة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتعمل السلطات الليبية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المصدرة للمهاجرين، على تنظيم عمليات العودة الطوعية كأحد الحلول الإنسانية للحد من معاناة المهاجرين والضغط على مراكز الإيواء.

وتسعى وزارة الداخلية، من خلال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى تعزيز التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لتسوية أوضاع المهاجرين، وضمان احترام حقوق الإنسان خلال عمليات الاحتجاز والترحيل، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية لليبيا في هذا الملف الحساس.