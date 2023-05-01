عبر موقعه الإلكتروني.. جهاز دعم الاستقرار يستقبل بلاغات المواطنين

أعلن جهاز دعم الاستقرار، فتح خدمة تلقي بلاغات المواطنين، داعياً جميع المواطنين إلى ترسيخ الأمن.

وأفاد الجهاز بأن ذلك يأتي في إطار حرصه على بسط سلطة القانون وتعزيز أسس الأمن، حيث تم توفير إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات حول أية تجاوزات أو وقائع والإدلاء بالمعلومات حولها، من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: