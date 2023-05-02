عبر وفد أمني.. مصر تحذّر «حفتر» من إصطفافه مع «حميدتي» وهو يُخلي مسؤوليته

قالت صحيفة «العربي الجديد» إنّ وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى زار ليبيا خلال الأيام الماضية والتقى خليفة حفتر لنقل رسالة تحذير من المسؤولين في القاهرة بشأن انخراطه في دعم قوات «حميدتي».

وأوضحت الصحيفة أنّ حفتر أبلغ الوفد الأمني المصري الذي التقاه في مقرّه بمنطقة الرّجمة أنّه غير مسؤول عن أيّ دعم تقدّمه مجموعة فاغنر لـ«حميدتي»، وأنه ليست له أيّ ولاية على مجموعة المقاتلين التابعين للشركة في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن القاهرة نقلت مخاوفها إلى حكومات غربية وقدّمت تفاصيل بشأن انتقال قوات تابعة لشركة فاغنر من ليبيا إلى السودان دعماً لـ«حميدتي».

وتابعت الصحيفة أنّ القاهرة أبدت خلال اتصالات مع أطراف غربية قلقها ورفضها إزاء اتفاق جرى خلال الأيام القليلة الماضية بين «حميدتي» وشركة فاغنر بوساطة خارجية يجري بموجبه توسيع وزيادة نشاط المجموعات المسلحة التابعة لها لدعم قوات الدعم السريع.

وتابعت الصحيفة أنّ القاهرة عرضت على مسؤولين غربيّين معلومات استخبارية بشأن وصول مجموعة من المقاتلين السوريّين التابعين لمجموعة فاغنر قادمة من أحد المعسكرات التابعة للمجموعة في سوريا.

وبحسب الصحيفة فإنّ المعلومات التي نقلتها القاهرة تضمّنت نقل معدات عسكرية نوعية كانت بحوزة فاغنر الموجودة في ليبيا إلى قوات الدعم السريع ومن بين تلك المعدات إحدى منظومات بانتسير للدفاع الجوي.