«عبسي ونامق» يُفسدان الود داخل أسرة أردنية

اشتهر المسلسل باسم عدنان ولينا نسبة لاسم البطلين الرئيسيين، لكن اسمه الرسمي هو “مغامرات عدنان” وهو مسلسل أنمي ياباني مدبلج إلى العربية، مكون من 26 حلقة، عُرض على الشاشات العربية خلال فترة الثمانيات، ومازال يعرض حتى الآن على بعض القنوات. أشرف على إخراجه المخرج ميازاكي أحد أعظم مخرجي ورسامي الرسوم المتحركة اليابانية، وكان ذلك في عام 1978.

لم تجد سيدة أردنية مخرجا لمشكلتها، إلا في طلب الطلاق، وذلك بسبب إصرار زوجها على تسمية طفليهما التوأم باسمي شخصيتين كرتونيتين شهيرتين.

واضطرت هذه السيدة إلى طلب الطلاق بعد أن عجزت عن إقناع زوجها في العدول عن تسمية الطفلين التوأم باسمي “عبسي ونامق”، من أبطال المسلسل الكرتوني الياباني في نسخته العربية “عدنان ولينا” .

الزوجة بلغ استياؤها مداه من إصرار زوجها، واشتد الخلاف بينهما، الأمر الذي وجد صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات ما بين تضامن واستهزاء.

وتركزت عبارات التضامن والمؤازرة إلى جانب موقف الأم، ونقيضها كان من نصيب الأب، ولا سيما أن الأم، وفق المعلقين، هي من تحملت آلام الحمل والولادة، ولها أولوية في حق تسمية التوأم حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.