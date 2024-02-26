عبيد يبحث مع المبعوث الألماني المستجدات السياسية و الاستحقاق الانتخابي

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “مسعود عبيد” أمس الأحد، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا “كريستيان بوك” ونائبه “سفن كروسيه” والمسؤولة عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الألمانية “سارة هولت”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 وآلية تنفيذها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن المبعوث الألماني أكد استعداد بلاده لمساعدة الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر فيما بينها، مثنيا في ذات الوقت على دور المجلس الأعلى للدولة من أجل الوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

حضر الاجتماع مقرر المجلس “بلقاسم دبرز”.