عبيد يبحث مع نائب وزير الخارجية الياباني التطورات السياسية و العلاقات بين البلدين

استقبل النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “مسعود عبيد”، نائب وزير الخارجية الياباني للشؤون البرلمانية، السيد “فوكازاوا يوئتيشي”، والوفد المرافق له، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية لدى اليابان، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات العامة، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية التي تم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات من قبل لجنة 6+6.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والبيئة والتعليم والصحة.

كما تم التطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وأشاد النائب الأول بدور اليابان في تعزيز العلاقات بين البلدين وتقديم الدعم خلال كارثة درنة.