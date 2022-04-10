عجوز خرف.. بهذه الكلمات كوريا الشمالية تهاجم «بايدن»

هاجمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، الرئيس الأمريكي جو بايدن بقسوة ووصفته بأنّه «عجوز خرف».

ونقلت قناة نيوز آسيا وصف الوكالة الكورية، للرئيس الأمريكي بأنّه «رجل عجوز وخرف» عطفا على التهم التي وجهها الأخير لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ارتكب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية.

والسبت الماضي، نشر الجيش الأوكراني صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وجاء في خبر الوكالة الكورية الشمالية ردا على اتهامات بايدن لبوتين، «التصريحات من هذا القبيل تأتي فقط من أحفاد اليانكيز البارعين في نسج المؤامرات والعدوان».

وسبق للوكالة الكورية أن وجهت انتقادات شديدة لزعماء دول أجنبية وصلت لدرجة الإهانة، ومن بين أشد الأوصاف التي أطلقتها الوكالة كانت بحق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حيث وصفته بأنه «قرد في غابة استوائية».