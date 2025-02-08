عدد المسجلين تجاوز المليون.. «هيئة شؤون الحج» تجري مراسم «القرعة»

انطلقت اليوم السبت، مراسم قرعة موسم الحج للعام 1446هـ – 2025م، التي نظمتها الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.
وتجرى القرعة “في 12 منطقة رئيسية تم تحديدها من قبل الهيئة، بالإضافة إلى 364 منطقة فرعية، حيث يتم توزيع المسجلين على هذه المناطق وفقًا للإجراءات المقررة”.
هذا “ويبلغ إجمالي عدد المسجلين في قرعة الحج لهذا العام نحو مليون و84 ألف مواطن، الذين سجلوا رغبتهم في أداء مناسك الحج”.
جانب من أجواء مراسم إجراء القرعة بتنسيقيات طرابلس (أ – ب – ج – د) لموسم حج العام 1446هـ – 2025م. #الهيئة_العامة_لشؤون_الحج_والعمرة_ليبياتم النشر بواسطة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥
🔴 #شاهد | مراسم إجراء #قرعة_الحج بمدينة #درنة لسنة 2025تم النشر بواسطة قناة ليبيا الحدث مباشر – Libya Alhadath TV Live في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥
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