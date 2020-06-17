عدد المصابيّن بفيروس كورونا في العالم يتجاوز «8» ملايين

ارتفعت أعداد المصابين بوباء فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى 8 ملايين 174 ألف شخص، توفي منهم 443 حالة، في حين وصلت أعداد المتعافين من الفيروس إلى 4,333،428 حالات.

ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدرقائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيروس كورونا أرواح نحو 117 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من مليونين و137 ألف إصابة بالفيروس هناك حتى الآن.

وذكر معهد “جونز هوبكنز”بيانات آخر أرقام وإحصاءات، اليوم الأربعاء، اقترب عدد الإصابات في البرازيل من مليون، حيث ارتفع إلى أكثر من 923 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 45 ألفا منذ بدء تفشيه هناك.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 544 ألف إصابة، لكن عدد الوفيات لم يتجاوز 7300 حالة وفاة.

وفي المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا تأتي الهند، حيث سجلت نسقا تصاعديا حادا في عدد الوفيات والإصابات، وتجاوزت حصيلة المصابين فيها 354 ألفا، وسجلت أكثر من 11900 حالة وفاة حتى الآن.

وتعد كذلك بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا من الدول التي سجلت عدد وفيات وإصابات مرتفعا، رغم تراجع حدة تفشي الفيروس وأعداد الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع تتحسن في أوروبا، باتت دول أمريكا الجنوبية، على غرار البرازيل، تشكل بؤرة جديدة للفيروس.