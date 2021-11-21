عدد من السفراء الموفدين للخارج يُؤدون اليمين القانونية

أدى عدد من السفراء الموفدين للعمل في دول كل من (الاتحاد القمري، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرتغال، وجمهورية اليونان، وجمهورية بنين، وجمهورية تركيا)، ومندوب ليبيا لدى اليونيسكو، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس.

وأكد المنفي للسفراء، خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهم لليبيا في الخارج، ينبغي أن تساهم في تعزيز علاقاتها مع الدول الموفدين لها.

بدورهم تعهد السفراء، أمام رئيس المجلس، بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أفضل تمثيل، وتطوير علاقاتها مع الدول الموفدين إليها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.