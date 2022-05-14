عدد من النوّاب بصدد تقديم مذكرة لرئاسة المجلس للمطالبة بتغيير «وليامز»

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن عددا من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب مُطالبين فيها بُمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش بتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا ستيفاني وليامز.

وأرجع العريبي في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي بالمجلس، أسباب التغيير لعدم احترام وليامز لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا، حسب قوله.

وأكد العريبي أن المستشارة الأممية ليس لها توجه ثابت وإنما تُماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، مشيرا إلى أنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي الليبي الذي انتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني عشر.

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في ديسمبر الماضي، تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له معنية بالشأن الليبي.

وذكر بيان للأمم المتحدة حينها، أن وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.